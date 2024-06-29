Майже вдвічі, порівняно з минулою добою, зросла активіність окупантів на Времівському напрямку.

На фронті тривають запеклі бої. Від початку доби, 29 червня, станом на 22:00 на передовій відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це у своєму зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячішою обстановка протягом дня залишалася на Покровському напрямку.

Так, на Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб роосіян покращити своє становище в районі Вовчанська. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак станом на 22:00 було відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.

"Також успіху не мали шість спроб витіснити наших оборонців з позицій в районах Спірного та Виїмки на Сіверському напрямку. Сім разів агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку. Ще один бій триває в районі Нового. Втрат позицій та територій не допущено", – повідомили в Генштабі.

Тим часом на напрямку Горлівка – Торецьк російські загарбники за підтримки авіації сім разів атакували позиції Сил оборони. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка Донецької області.

Гаряче і на Покровському напрямку. Від початку доби там зафіксували вже 41 боєзіткнення з противником.

"Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського. Наші воїни уже відбили 29 атак агресора, 12 зіткнень ще тривають. Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 252 особи, з них 106 – безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 "Град". Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника", – йдеться в дописі.

Водночас на Курахівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій в районах, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. 11 атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де станом на 22:00 ще тривали три боєзіткнення.

Майже вдвічі, порівняно з минулою добою, зросла активіність окупантів на Времівському напрямку. Агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки, а на Придніпровському напрямку чергові чотири спроби росіян захопити позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Зазначається, що протягом доби противник завдав по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Ворог здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Водночас українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили пункт управління окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу противника.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Ввечері 29 червня росіяни вдарили по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок атаки окупантів загинули семеро осіб, зокрема двоє дітей. Понад 20 людей постраждали.

Водночас аналітик Bild Юліан Рьопке пише, що серед окупаційних військ РФ в Україні лютує тиф та холера. Уже є летальні випадки, кількість захворювань зростає.

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