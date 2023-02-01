Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах.

Російських окупантів зі шпиталю в районі Новоіванівки Луганської області після надання мінімальної допомоги відправляють на передову.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зауважується, що ворог продовжує зазнавати втрат.

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Так, в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні там перебуває близько 100 російських військовослужбовців.

"Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги - відправляють на передову", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Луганську окупанти розгорнули "польові шпиталі" в пологових будинках міста.

Через використання противником двох пологових будинків для лікування поранених загарбників в місті є можливість прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць і створюються ризики та несприятливі умови для пологів.

Війська окупантів наразі зосереджені на боях за Донецьку та Луганську області. Під час боїв за один лишень Соледар на Бахмутському напрямку, за оцінками українських військових, РФ втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.

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