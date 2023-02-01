Також Силами оборони було уражено пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження російських окупантів.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Крім того, ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

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Війна в Україні: головні новини

Окупанти зосереджують свою увагу на боях за Донбас. Українська влада попереджає, що Росія готується до максимальної ескалації війни проти України. Це може статися найближчими тижнями.

За даними аналітиків, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

Важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За інформацією терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, у російських окупантів з'явилися проблеми на Донецькому напрямку. Наступ у Мар'їнці припинився, а у Вугледарі так і не сталося прориву.

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