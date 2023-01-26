В районі Соледара за добу було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень.

Росія під час боїв за Соледар на Бахмутському напрямку втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, ЗСУ вийшли з Соледару організовано і зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

"Вихід не був хаотичним, все було організовано і приховано. Не було ніякої паніки, оточення і масової здачі в полон. Там тривають запеклі бої, в районі Соледара за добу було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень", — розповів спікер.

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Він додав, що зараз на Бахмутському напрямку бої йдуть в районі Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмута і Кліщіївки.

"ЗСУ тримають удар противника - в цьому районі за добу було 199 обстрілів. В районі Соледара росіяни втратили стільки ж, скільки в двох чеченських війнах. Мобілізовані залишилися останнім ресурсом, завдяки якому вони підтримують хоч якийсь наступальний темп", - підсумував Череватий.

Бої за Соледар

Як повідомляв УНІАН, про те, що українські війська відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області стало відомо 25 січня.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія зазнала в Соледарі величезних втрат, оскільки обрала неправильну тактику.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області окупанти постійно намагаються зламати нашу оборону. За минулу добу окупанти посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Намагаючись прорвати оборону ЗСУ, Росія знову несе значні втрати, але не відрікається від своїх планів.

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