В області сьогодні від ударів окупантів постраждали два райони – Криворізький та Синельниківський.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в лісі Синельниківського району, вигоріло 4 га території.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"У Великомихайлівській громаді через обстріли сталася пожежа у лісі. Вигоріло 4 гектари території. На місці виявлено 30 вирв та уламки боєприпасу. Нині займання ліквідоване, люди не постраждали", - зазначив він.

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За словами голови ДОР, також сьогодні російські окупаційні війська завдали удару по Криворізькому району.

"Під пострілами ворога опинилось с. Велика Костромка. Там пошкоджено житловий будинок та лінія електропередач. Потерпілих серед мирного населення немає", - повідомив Лукашук.

Він зазначив, що обстрілів в інших районах Дніпропетровщини сьогодні не зафіксовано.

"Ситуація на кордонах Дніпропетровщини - під повним контролем Збройних сил України", - додав Лукашук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що цієї ночі ворог вдарив з "Градів" по Дніпропетровщині.

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