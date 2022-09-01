Пошкоджень зазнали магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія, а також газогони і лінія електропередач.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд та інші будівлі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, протягом дня ворог неодноразово бив по Нікопольському району - під обстрілами були Нікопольська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Відео дня

"За уточненими даними, внаслідок дій окупаційних військ РФ у Червоногригорівській ТГ сьогодні пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об‘єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газогони і лінія електропередач", - розповів він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі назвали напрямки, на які РФ перекидає війська і планує посилити наступ.

Вас також можуть зацікавити новини: