Він саме їхав з села, намагаючись врятуватися від обстрілів, коли ворожий снаряд влучив поряд з машиною.

Вночі ворог вдарив з "Градів" по Дніпропетровщині, поранено чоловіка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі ворог вкотре атакував область. Ударив з "Градів" по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади. Там один будинок знищений, шістнадцять - понівечені", - повідомив він. Відео дня

Резніченко наголосив, що під обстріл потрапило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води - майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади.

Він також повідомив, що в інших районах області ніч без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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