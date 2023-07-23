Зруйновано та понівечено багато житлових будинків, вигоріло поле ячменю.

Російські війська здійснили масований обстріл житлових кварталів низки населених пунктів на півночі Донеччини, в результаті чого четверо мирних жителів загинули, дев’ятеро зазнали поранень.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України. Як зазначається, в результаті цього загинули 51-річний мешканець Авдіївки і три жінки з с. Торецького, с. Софіївки та с. Федорівки.

"22 липня 2023 року російська окупаційна армія обстріляла, ймовірно, з артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти на півночі області. Під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка, Дружківка, Сіверськ, а також с. Торецьке, с. Софіївка Дружківської міської громади, с. Дружба м. Торецька та с. Федорівки Соледарської міської громади", - повідомляють прокурори.

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Дев’ятеро цивільних, серед яких четверо проживають у с. Софіївці, після атак РФ потрапили до медичних закладів. У них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та інші тілесні ушкодження.

"Оскільки окупанти умисно били саме по житловій забудові, зруйновано та понівечено багато житлових будинків та господарських споруд", - повідомляє ОГП.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Своєю чергою голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в результаті учорашнього обстрілу Донеччини, зокрема у с. Дружба пошкоджено 20 будинків, у Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, крамницю, багатоповерхівку і заклад культури, а у Торецькому Шахівської громади вигоріло поле ячменю.

Війна в Україні - ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, за добу 21 липня на Донеччині від агресії РФ загинули 6 жителів області, ще 5 людей дістали поранення. Росіяни завдали численних ударів по Торецькій територіальній громаді. Зокрема окупанти обстріляли с. Дружбу та Краматорськ, скинули три авіабомби на місто Нью-Йорк.

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