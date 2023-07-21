Один з російських снарядів влучив на подвір'я.

Російські загарбники обстріляли селище Дружба Торецької громади у Донецькій області. В результаті атаки загинуло двоє дітей.

"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Брат та сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - її доправили до лікарні. Кириленко вкотре закликає батьків вивозити неповнолітніх дітей із небезпечної зони.

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"Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", - повідомив Кириленко.

Війна в Україні - скільки дітей вбили росіяни

Cтаном на ранок 21 липня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини загинули та понад 1068 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні.

Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Тільки 19 липня в селі в Донецькій області через обстріл росіян поранення отримали п'ять осіб, серед яких однорічний та 13-річний хлопчики.

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