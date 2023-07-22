Загалом, за добу на Донеччині від російської агресії загинули 6 жителів, ще 5 поранені.

У Нью-Йорку Донецької області внаслідок російського авіудару загинули чотири людини, ще троє зазнали поранень.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, напередодні росіяни завдали численних ударів по Торецькій територіальній громаді.

"У Нью-Йорку ворог скинув 3 авіабомби - 4 людини загинули і 3 поранено, пошкоджено 16 будинків та адмінбудівлю", - зазначив він.

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Кириленко нагадав, що вчора ворог також завдав удару по селу Дружба цієї ж тергромади, внаслідок чого загинули 2 дитини, 1 людина була поранена.

Крім того, росіяни атакували Краматорськ ракетами С-300, поціливши по підприємству.

Росіяни застосовували також "Гради" й артилерію. "На ранок відбувся артобстріл Авдіївки - без жертв", - додав Кириленко.

За його інформацією, 1 людина поранена у Костянтинівці, що на Горлівському напрямку. В результаті ворожого обстрілу там пошкоджено 5 багатоповерхівок, 30 приватних будинків, дитсадок, газогін і водогін.

Загалом, інформував голова ОВА, за добу на Донеччині від агресії РФ загинули 6 жителів області, ще 5 людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні - ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, вчора Кириленко інформував, що російські загарбники обстріляли селище Дружба Торецької громади у Донецькій області. В результаті атаки загинуло двоє дітей, які перебували на подвір'ї - 10-річний хлопчик та 16-річна дівчинка, брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям. Також було поранено літню жінку - її доправили до лікарні.

А 18 липня російські загарбники з артилерії обстріляли селище Желанне Перше Покровського району Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них - однорічний та 13-річний хлопчики, які гралися у дворі приватного будинку.

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