Після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці.

Росія перекидає підрозділи військових до тимчасово окупованих Мелітополя і Генічеська. Також помічено рух ворожої техніки в бік Запорізької області через Арабатські стрілку.

Про це повідо мив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Навпаки ми фіксуємо те, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська", — сказав він.

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За його словами, після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці. Очевидці повідомляють про рух колон техніки йдуть в бік Запорізької області.

Ситуація на Запоріжжі - що відомо

На Запорізькому напрямку триває активний контрнаступ. Особливо напруженою є ситуація на Запорізькому напрямку. Раніше повідомлялося, що в районі Мелітополя російські підрозділи виводять з тилових місць дислокації на передову.

Відомо, що українські сили систематично завдають ударів по техніці та позиціях російських окупантів у Мелітополі. Нещодавно мер повідомляв про "прильоти" по районах концентрації їх техніки і живої сили.

Цієї ночі в Мелітополі теж було голосно - повідомлялося про шість потужних вибухів.

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