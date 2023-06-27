На тлі українського контрнаступу противник вже задіє ті підрозділи, які відсиджувалися в тилу.

Окупанти виводять свої підрозділи з місць дислокації в тилу і перекидають їх на передову. Така ситуація зараз спостерігається в ряді сіл під Мелітополем, пише телеграм-канал "РІА Мелітополь".

Так, за повідомленнями місцевих жителів, помітно зменшилася кількість російських військових в селі Михайлівка, розташованому в 50 кілометрах від Мелітополя.

"На нашій вулиці в домівки приїжджають лише офіцери в легкових авто, щоб переночувати. А того масового руху рашистів по вулиці, який був раніше, вже немає. Кажуть, що їх кудись в "гарячі точки" перекидають", - розповіли жителі села.

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За словами селян, окупанти розміщують свою зброю прямо в городах людей на краю селища.

У селі Веселе Мелітопольського району теж спостерігається масовий вихід окупантів. Росгвардійців, що базувалися тут, відправили, як кажуть, кудись на позиції. Зараз вони з'являються в селі тільки вночі, щоб переночувати в будинках місцевих жителів, а рано вранці їдуть.

"Зняли вояків і з пересувних блок-постів на в'їзді в селище Мирне. Уже півтора тижні немає перевірок", - пише видання.

Ситуація на окупованому півдні

Російські війська переправляють свою техніку з окупованого Криму на лівий берег Херсонської області. За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, також посилилася хвиля мародерств.

За деякими даними, окупанти привезли мобільний крематорій в район, що постраждав від повені після руйнування Каховської ГЕС. Загарбники спалюють тіла загиблих, навіть не намагаючись встановити особи загиблих.

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