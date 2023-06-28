Окупанти підтвердили, що у місті було гучно.

У ніч на середу, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляються місцеві Telegram-канали. "РІА-Мелітополь" зазначає, що сирена лунала з південної сторони міста. Згодом вони додали, що гучно також було у смт Терпіння та Михайлівка Запорізької області. У самому місті фіксували роботу російської протиповітряної оборони.

Тим часом представник російських окупантів на території Запорізької області Владислав Рогов повідомив, що пролунало шість вибухів.

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"У Мелітополі голосно. У місті пролунала серія вибухів. Наразі йдеться про шість вибухів. Подробиці пізніше", - написав оккупант.

Мелітополь у окупації: останні новини

Раніше міський голова окупованого міста розповів, що під час заколоту у Росії українські спецслужби отримали велику кількість дзвінків та запитів від колаборантів, які хотіли "співпрацювати" з ними.

Також повідомлялося, що в районі Мелітополя російські підрозділи виводять з тилових місць дислокації на передову.

Відомо, що українські сили систематично завдають ударів по техніці та позиціям російських окупантів. Нещодавно мер повідомляв про "прильоти" по районах концентрації їх техніки та живої сили.

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