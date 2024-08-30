Ця унікальна техніка була успішно спалена в українських степах.

Росія продовжує свою загарбницьку війну проти України. Для участі в ній Кремль перекинув арктичну бригаду морської піхоти та унікальну військову техніку, яка призначена саме для Арктики, заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ми тут бачили навіть арктичну бригаду морської піхоти, тому нас уже здивувати чимось складно. Щоправда, нас здивували наявністю тут унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони дійсно змогли нас здивувати, тому що це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб – це блюзнірство", – зазначив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Плетенчука, зараз ворог не може використовувати морську піхоту за призначенням. Її бойові можливості сильно знижені.

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"Самі кораблі в море вийти не можуть, і ризикувати вони не готові. Наприклад, вони не ризикують використовувати в морі великі десантні кораблі, які для цього призначені. Відповідно, про висадку морського десанту в цьому контексті навіть і говорити не доводиться", – додав речник ВМС.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення РФ мала 13 кораблів (бойових десантних кораблів Чорноморського флоту РФ, – ред.), не рахуючи "Костянтина Ольшанського". Зараз у противника їх 5. Крім цього, російський десант не зможе підійти до берега. Ворогу не дадуть цього зробити берегові ракетно-артилерійські війська українських ВМС України.

"Висадка десанту в більшості випадків не проводиться як самостійна операція. Для цього має бути зустрічна операція на суші. А ці можливості сильно впали", – констатував Плетенчук.

Війна в Україні: це варто знати

Під час масованих ракетних обстрілів 26 серпня Україна втратила перший винищувач F-16. Цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Зазначалося, що льотчик Олексій Месь із позивним "Мунфіш" загинув. Для з'ясування причин аварії призначено спеціальну комісію Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Тим часом бої на Покровському напрямку мають винятково жорсткий характер, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, окупанти кидають у бій усе, що може рухатися і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.

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