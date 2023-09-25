Окупанти підозрюють, що місцеві вступили в змову із ЗСУ. Під підозрою буквально кожен, заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Окупанти посилюють репресивний режим в Маріуполі через підозру, що місцеві мешканці збирають інформацію про загарбників і передають її Збройним силам України, які наступають на фронті.

Як повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, в окупованому місті вводиться військова цензура - посилюється контроль, прослуховування, забороняють страйки і робити будь-які дії на "підрив оборони та безпеки Росії".

"Посилення контролю та заходів для безпеки окупаційного режиму (а не людей) - свідчать про те, що ситуація на фронті загострилася і у ворога немає довіри до населення, що залишилося. Маріупольці здають позиції, координати та інформацію, яка допомагає ЗСУ. Потенційно - кожен під підозрою, хто висловлює невдоволення бездіяльністю окупаційної влади, бардаком у всіх сферах життя міста, тотальною крадіжкою, затримками у платі праці, лобіюванням чужих інтересів, але не населення", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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"Яскравий приклад з іпотечним будівництвом під продаж, але не для видачі людям, які втратили житло через російські обстріли. Все це загострює атмосферу, результат - запроваджується режим посиленого контролю", - додав Бойченко.

Пушилін видав "указ" з новими заборонами для Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, ставленик Кремля на окупованій Донеччині Денис Пушилін видав так званий "указ" із введенням ряду заборон, серед яких запроваджуються військова цензура та заборона на збори. Крім того, вводиться заборона на проведення мітингів та демонстрацій, пікетувань, а також інших масових заходів. За поштовими відправленнями та повідомленнями буде встановлена цензура. Також повідомляється про введення комендантської години з понеділка по п'ятницю з 23:00 до 04:00 годин.

Андрющенко показав новій страшні реалії Маріуполя

Напередодні радник мера міста Петро Андрющенко показав нові страшні реалії, в яких живе Маріуполь під окупацією РФ. За його словами, гауляйтерам абсолютно байдуже на потреби людей - вони зайняті тим, що створюють "красиві" картинки щодо ситуації у місті для керівництва Росії.

Він показав ролик зі зруйнованими вщент кварталами Маріуполя та нові безіменні могили українців дворах.

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