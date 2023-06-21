Особлива увага при перевірках приділяється українцям, котрі не мають ворожого російського паспорта.

Російські окупанти в Запорізькій області посилили "контрдиверсійні" заходи в захопленій Василівці.

Як повідомляє Центр національного спротиву, загарбники фактично закрили місто для в'їзду і виїзду. Виняток зроблений для російських військових і колаборантів, а також їхніх родичів, які ще не втекли з міста.

"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться в повідомленні.

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У ЦНС додають, що особлива увага при перевірках приділяється українцям, котрі не мають ворожого російського паспорта.

Війна в Україні - окуповані території

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують кошмарити жителів Мелітополя. Зокрема, загарбники збільшили кількість блокпостів та посилили обшуки, вони зупиняють кожного жителя міста для перевірок і вриваються в будинки навіть посеред ночі.

Також відомо, що російські військові мародерять на окупованій частині Донецької області, і зокрема вкрадають у людей телефони і машини.

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