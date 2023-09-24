На окупованій Росією частині Донецької області окупанти вводять нові заборони.
Як йдеться в указі ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, він ввів ряд заборон, серед яких військова цензура та заборона на збори. Крім того, вводиться заборона на проведення мітингів та демонстрацій, пікетувань, а також інших масових заходів.
Крім того, вводиться заборона на проведення страйків та інших способів призупинення або припинення діяльності організацій, а так званим "чиновникам" та "бюджетникам" заборонено виїзд без дозволу в усі країни, окрім Росії.
"Ввести військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється про введення комендантської години з понеділка по п'ятницю з 23:00 до 04:00 годин.
Пушилін - актуальні новини
У березні 2023 року стало відомо про те, що бойовик Пушилін отримав паспорт Бразилії та купив віллу в цій країні. Повідомлялося, що придбана нерухомість має площу 550 квадратних метрів.
У травні 2023 року найближчому поплічнику ватажка "ДНР" повідомили про підозру в держзраді.
18 вересня 2023 року в Донецьку був "приліт" по адміністрації Пушиліна. У центрі Донецька "прилетіло" по будівлі, де засідає окупаційна влада міста.