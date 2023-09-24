Як йдеться в указі ватажка так званої "ДНР", тепер вводиться заборона на проведення мітингів, за поштовими відправленнями та повідомленнями буде встановлена цензура.

На окупованій Росією частині Донецької області окупанти вводять нові заборони.

Як йдеться в указі ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, він ввів ряд заборон, серед яких військова цензура та заборона на збори. Крім того, вводиться заборона на проведення мітингів та демонстрацій, пікетувань, а також інших масових заходів.

Крім того, вводиться заборона на проведення страйків та інших способів призупинення або припинення діяльності організацій, а так званим "чиновникам" та "бюджетникам" заборонено виїзд без дозволу в усі країни, окрім Росії.

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"Ввести військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про введення комендантської години з понеділка по п'ятницю з 23:00 до 04:00 годин.

Пушилін - актуальні новини

У березні 2023 року стало відомо про те, що бойовик Пушилін отримав паспорт Бразилії та купив віллу в цій країні. Повідомлялося, що придбана нерухомість має площу 550 квадратних метрів.

У травні 2023 року найближчому поплічнику ватажка "ДНР" повідомили про підозру в держзраді.

18 вересня 2023 року в Донецьку був "приліт" по адміністрації Пушиліна. У центрі Донецька "прилетіло" по будівлі, де засідає окупаційна влада міста.

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