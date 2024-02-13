За словами головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського, втрати РФ у війні більші у 7-8 разів за українські.

Україна використовує всі свої переваги, щоб витиснути максимум від оборонної операції на полі бою, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten.

"На даний час ситуацію можна оцінити як складну. Противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту. Ми ж перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, безпілотниках, засобів РЕБ, утриманні підготовлених рубежів оборони", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що РФ поставили за мету будь-якою ціною захопити Куп'янськ Харківської області. Для цього вони не рахуються з втратами.

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"Фактично, противник почав тут глобальний наступ з 3 жовтня минулого року. І вже протягом чотирьох місяців він веде наступ високої інтенсивності… Нам треба удосконалювати тактику. Для нас головна задача і цінність – це життя нашого солдата, офіцера. Ми не можемо собі дозволити такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику м'ясних штурмів. Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. Їхні втрати в загиблих, в 7-8 разів перевищують наші втрати", – сказав Сирський.

Ситуація на фронті: останні новини

РФ поставила за мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей до перевиборів президента, вважає військовий експерт Петро Черник.

До Авдіївки, де точаться кровопролитні бої, Сили оборони відправили підкріплення. Натомість деякі підрозділи 110-ої бригади відправили на ротацію.

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