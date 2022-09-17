За його словами, всюди, де є Україна, буде український прапор і ніде не залишиться цього звірства – рашизму.

Російські окупанти повторюють в Україні те, що робили нацисти, хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні в кількох українських містах мали б відзначатись їхні дні – Дні міста, зокрема, в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем окупантів.

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"Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них, хоч би що вони там розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обовʼязково повернемося", - підкреслив президент України.

Він наголосив, що будуть звільні також й інші області, вся наша земля, так само, як Київщина, Чернігівщина, Сумщина та Харківщина.

"Всюди, де є Україна, буде наш прапор і ніде не залишиться цього звірства – рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри... Масштаб не на всю Європу... Але принцип той самий", - наголосив Зеленський.

За його словами, російські окупанти організовують табори, де збирають людей, щоб убити.

"Депортації. Спалені міста й села, знищені повністю – нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор. Масові поховання. Катівні. Найжорстокіші знущання з іще живих людей. І безмежна, нічим не прикрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони й розпочали", - сказав президент України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, від чого залежить термін завершення війни.

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