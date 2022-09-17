Зокрема, пришвидшення кроків з надання допомоги означатиме пришвидшення української перемоги на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежить термін завершення війни.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента в Facebook.

Зокрема, глава держави сказав, що наразі "рано говорити про закінчення війни".

Відео дня

При цьому, у нього уточнили, як він бачить завершення війни і перемогу України, а також як довго війна триватиме.

"Я вважаю, що на сьогодні я можу стовідсотково акцептувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. І тільки з цим", - наголосив Зеленський.

Зокрема, як переконаний президент, пришвидшення кроків з надання допомоги для України означатиме пришвидшення української перемоги.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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