Рештки, які були виявлені після останніх ворожих ударів, свідчать, що ракети виготовлялися восени і взимку.

Російські окупанти продовжують виготовляти високоточні ракети, запчастини для них, ймовірно, отримують контрабандою. Рештки, які були виявлені після крайніх ударів ворога, свідчать, що ракети виготовлялися восени і взимку.

"Ми знаємо, що небагато залишилося ракет у росіян. Хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були під час крайніх ударів знайдені, свідчать про те, що це свіжі ракети. Виготовлялися вони і восени, і є зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати. Але темпи виробництва не будуть високими, бо це технологічна зброя і швидко вона не робиться. Але, на жаль, виготовляють і далі", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Щодо комплектуючих ракет він зазначив, що росіяни не можуть виготовляти високотехнологічні деталі, тому у російських ракетах "маркування точно російське, фарба російська, метал точно російський", а все решта – не російське.

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"Якщо вони не можуть мобільний телефон зробити, то куди їм братися за такі високі технології, як високоточна зброя. Крилата ракета - це фактично літак безпілотний і коштує мільйони доларів. Там тисячі деталей високотехнологічних. Росія їх не може виготовляти - це факт. На жаль, вона може їх діставати, мабуть. Можливо, має певний запас. Але через треті країни шляхом контрабанди вони можуть їх отримувати. Саме тому санкційний тиск на державу-терориста потрібний на всіх рівнях", - підсумував речник.

Ракетний удар РФ по Україні 28 квітня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня близько 04:00 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що під час цієї ракетної атаки на Україну російські війська використали, зокрема ракети наземного базування "Іскандер-К", які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней.