Загальна кількість загиблих від російського удару по Умані досягла 23 осіб.

Росіяни використали кадри наслідків удару своєї "армії" по багатоповерхівці в Умані, де напередодні загинуло понад 20 осіб, у сюжеті про обстріли Донбасу.

У вечірньому випуску новин ведучий "Росія-1" зачитував пропагандистський текст, в якому вкотре звинувачував Україну в обстрілах населених пунктів Донбасу, у супроводі відеоряду з використаними кадрами з Умані.

"Українські "бойовики" сьогодні вночі знову обстріляли територію Донбасу", - продовжив пропагандист.

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Удар РФ по Умані 28 квітня - головне

Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Умані під час масштабної повітряної тривоги вранці 28 квітня.

В результаті удару повністю "склався" один під'їзд, пошукова операція тривала майже добу. 16:30 29 квітня її завершили.

Загальна кількість загиблих досягла 23 осіб. Відомо, що 22 людини дістали з-під завалів, ще один помер у лікарні. Серед загиблих - шестеро дітей. Ще двоє мешканців вважаються зниклими безвісти.

Всього Сили оборони 28 квітня під час тривоги знищили 21 з 23 крилатих ракет Х - 101 / Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські ракети влучили у багатоповерхівку Умані з двох причин. Він припустив, що дефіцитні Х-101 були дефектними, або що окупанти скористалися неправильними розвідданими. Однак це не скасовує той факт, що удар по Україні є черговим воєнним злочином загарбників.

Олії підлив і пост Міноборони РФ, в якому країна-агресор відзвітувала про удар по цивільних. Міноборони Шойгу виклало фото російської ракети з підписом "Точно в ціль".

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