Окупанти шукають шляхи, щоб мінімізувати знищення своїх тилових баз.

Росія намагається організувати паузу у веденні війни в Україні на 4-5 місяців для можливості посилити свій потенціал після ліквідації своєї ППО "Тріумф" у Криму.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив у Twitter. За його словами, таким чином армія РФ спробує зупинити знищення своїх тилових баз.

"Основне завдання Росії сьогодні - організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні дії України та припинивши обстріли/знищення їх (російських – УНІАН) тилових баз... Пауза необхідна для переозброєння армії, додаткової мобілізації та підготовки, організації нової матеріально-технічної бази, розгортання додаткових військових виробничих потужностей, формування "коаліції втомлених війною" для внутрішнього тиску на суспільства в різних країнах", - написав Подоляк.

Він підкреслив, що для цього використовуються всі ресурси - інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські.

"Проте будь-яка "пауза в інтересах Росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації. Важливо усвідомлювати, що тільки військові поразки Росії на окупованих територіях приведуть нас до реального миру", - наголосив представник Офісу глави держави.

Путін планує поставити війну в Україні "на паузу"

Як повідомляв УНІАН, днями колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко поділився думкою щодо того, навіщо Путіну ставити "на паузу" війну в Україні, зазначивши, що Кремлю необхідний час для того, щоб приготуватись до нового наступу.

Він припускає, що президент РФ Володимир Путін хотів би залишити за собою окуповані території - Крим, Донбас, а також нові позиції, наприклад, у Херсонській та Запорізькій областях. За його інформацією, у Путіна навіть розглядають етапи того, що і коли можна було б здавати, щоб переходити до переговорів. Він назвав це виграшем часу, який необхідний для того, щоб приготуватись до нового вторгнення.

А голова правління Українського кризового медіа-центру та дипломатичний радник президента України (2014-2015) посол Валерій Чалий заявив, що Захід очікує на паузу у гарячій стадії війни РФ проти України. За його словами, наразі захід щодо прогнозів подальших подій у війні розділився на три групи. Деякі з них вважають, що наступного року у гарячій фазі буде пауза. І саме ця група припускає, що Україна може бути членом НАТО, але мандат 5-ї статті буде розповсюджуватися лише на певні території. Також є група, яка вважає, що Україні треба поступитися і піти на компроміси. Вони переконані, що ситуація з мобілізаційним ресурсом в України буде погіршуватись, а тому зараз ситуація для перемовин краща, ніж буде потім.

Третя група, за словами Чалого, - ті, хто вважає, що якщо Україна пропустить момент з концентрацією зусиль як своїх так і світу, то потім набагато складніше буде ставити на місце воєнних злочинців та тих, хто зруйнував світовий порядок, ніж сьогодні.

Вас також можуть зацікавити новини: