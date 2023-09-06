Група "реалістів" вважає, що літо наступного року має бути новою певною рискою.

Захід щодо прогнозів подальших подій у війні РФ проти України розділився на три групи. Деякі з них вважають, що наступного року у гарячій фазі буде пауза.

"Перший трек – це так звані "реалісти", які говорять, що все одно, рано чи пізно, прийдеться ставити на паузу гарячу фазу війни. Вони розуміють, що це протистояння не завершиться, але хочуть зрозуміти коли буде ця пауза. Аргументи, які наводять ці реалісти, наприклад, я чув такий: багато хто планує в своїх бізнес-планах міжнародних організацій літо наступного року. Це як дедлайн для розгляду багатьох питань. Спочатку все складається в головах, а потім в реальних діях політиків. Я дуже багато разів чув, що літо наступного року має бути новою певною рискою", – сказав голова правління Українського кризового медіа-центру та дипломатичний радник президента України (2014-2015) посол Валерій Чалий

За його словами, саме ця група припускає, що Україна може бути членом НАТО, але мандат 5-ї статті буде розповсюджуватися лише на певні території. Також є група, яка вважає, що Україні треба поступитися і піти на компроміси. Вони переконані, що ситуація з мобілізаційним ресурсом в України буде погіршуватись, а тому зараз ситуація для перемовин краща, ніж буде потім.

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"Третя група – ті, хто вважає, що якщо ми пропустимо момент з концентрацією зусиль наших та світу, то потім набагато складніше буде ставити на місце воєнних злочинців та тих, хто зруйнував світовий порядок, ніж сьогодні", – додав Чалий.

На думку дипломата, проблема у тому, що після вторгнення РФ ніколи не співпадав таймінг стратегії України та стратегії наших партнерів. При цьому точка, в якій потрібно сконцентрувати найбільші зусилля "чомусь постійно рухалась".

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці відбили численні атаки російських окупантів в районах населених пунктів Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає наміри вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Водночас на Запоріжжі українським військовим вдалося досягти певного успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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