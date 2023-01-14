Українців попередили про чергове ІПСО Росії. На цей раз рашисти розповсюджують інформацію про "захоплення" Соледара. Для цього вони задіяли навіть фейковий Telegram-канал, де нібито пишуть українські військові.
"Увага! Так як 46 бригада ДШВ ЗСУ зараз активно висвітлює події з Соледару, російські ІПСОшники вже наплодили фейкові сторінки цієї бригади, з яких поширюють дезу", повідомляється на сторінці проекту Stopfake у Facebook.
Так, фахівці проекту пишуть, що у вересні для розповсюдження російської ІПСО створили фейкову сторінку 46-ї бригади ЗСУ. На жаль, плани Кремля частково здійснилися, адже на брехню купилося навіть видання CNN.
"На фейкове джерело повелося навіть американське видання CNN, яке сьогодні розповіло про "організований відступ" з Соледара, взявши звідти інформацію. Це могло статися через незнання журналістами усіх небезпек користування Telegram. Або ж хтось навмисно порекомендував журналістам цей канал. За останньою інформацією Генштабу ЗСУ бої за Соледар ще тривають!", - наголосили у Stopfake.
Окрім цього, фахівці проекту залишили посилання на справжній Telegram-канал 46-ї бригади ЗСУ. Українців закликали бути пильними та вірити тільки перевіреним джерелам інформації.
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