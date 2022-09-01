Сьогодні, 1 вересня, Росія розпочала активну фазу військових навчань "Восток-2022". Навчання пройдуть на дев’яти сухопутних полігонах, а також в акваторіях Японського, Охотського та Берингового морів
Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
"Згідно з планами керівництва РФ в поточному році основним заходом підготовки військ агресора має стати стратегічні командно-штабні навчання ЗС РФ під назвою "Восток-2022", активна фаза якого розпочалася сьогодні і триватимуть до 7 вересня", - розповів він.
Громов також повідомив, чому військові РФ будуть приділяти особливу увагу під час цих навчань. Вони сконцентруються на комплексному застосуванню наземного та повітряного компонентів під час ведення оборонної і контрнаступальної операції. Зазначається, що військові будуть проводити навчання, "враховуючи досвід, отриманий під час бойових дій в Україні та Сирії".
"Навчання пройдуть на дев’яти сухопутних полігонах, а також в акваторіях Японського, Охотського та Берингового морів. До маневрів заплановано залучити до 50 тисяч осіб, що в 5-6 разів менше, ніж в минули роки", - додав бригадний генерал.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відбили усі спроби наступу росіян та змусили ворога відійти.