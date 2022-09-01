На тимчасово окупованих територіях через такі зростають антиросійські настрої.

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України провокаторів, які видають себе за тих, хто нібито тікає від злочинів українських сил.

Як розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, посилаючись на дані української розвідки, у рамках пропагандистської кампанії з території РФ масово приїжджають спеціально підготовлені провокатори.

Ці люди видають себе за біженців, що нібито постраждали від ЗСУ. Розвідники розповіли, за якими твердженнями їх можна упізнати.

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"У такий спосіб вони поширюють недостовірну та спотворену інформацію, яка шокує вигаданими подробицями про загибель мирного населення та особливо дітей. Характерною ознакою дій провокаторів є вихваляння рішення військового керівництва про організацію освітнього процесу на тимчасово окупованих територіях України", – сказала заступниця міністра оборони.

Також пропагандисти намагаються переконувати людей у рішучості РФ "успішно завершити" війну проти України. Як підтвердження наводять указ російського диктатора Володимира Путіна щодо збільшення чисельності російської армії.

"Громадськість окупованої української території чітко усвідомлює, що збільшення чисельності армії буде відбуватися за рахунок призову майбутніх випускників місцевих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. І це неодмінно станеться. І ці люди обов'язково стануть гарматним м'ясом", – додала заступниця міністра.

Як зазначила Маляр, на тимчасово окупованих територіях через це зростають антиросійські настрої.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня з'явився указ російського президента Володимира Путіна про збільшення армії на 137 тисяч осіб,.

Заступник директора Українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь заявив, що це – "фактично часткова мобілізація без оголошення мобілізації".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи указ Путіна про збільшення штатної чисельності військовослужбовців РФ, заявив, що так російський диктатор розкрив реальні втрати російської армії, які необхідно компенсувати.

Також повідомлялося, що в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації наполягають на загальній мобілізації, оскільки російська армія несе величезні втрати на війні в Україні. А представники Федеральної Служби безпеки РФ проводять вже другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганської області.

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