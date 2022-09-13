Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії, в першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться у повідомленні.

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Також у розвідці зазначили, що відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. "Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - заявили в ГУР.

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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