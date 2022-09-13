Дмитро Кулеба вважає, що мета Кремля залишається незмінною.

Російська Федерація заговорить всерйоз про переговори тільки після того, як позиції її армії максимально ослабнуть. Зараз у Кремлі заявляють про "виконання вимог".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна

За його словами, ЗСУ воюють проти російської армії, щоб здобути перемогу, а не поговорити з Кремлем. Він зазначив, що якщо звертати увагу на сигнали з Росії, то вони з певною періодичністю згадують слово "переговори".

Відео дня

"Потім це слово зникає, потім згадують знову. Але кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елемента, що "Росія готова говорити про виконання її вимог". І це, відповідно, нівелює сама згадка про переговори", - розповів Кулеба.

У той же час дипломат упевнений, що цілі Москви залишилися незмінними.

"Росія хоче повної поразки України. Скажімо так, повного перезавантаження України тим чи іншим способом. Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати ніяких сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - підсумував глава МЗС України.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

У свою чергу колишній президент РФ Дмитро Медведєв видав нову порцію нісенітниці, гнівно коментуючи відмову президента України Володимира Зеленського від переговорів з окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: