Партизани показали рух російських БМП та САУ різних модифікацій в Євпаторії та Сімферополі.

Росія масово стягує військову техніку різних модифікацій в тимчасово окупований Крим - колони бронемашин та гаубиць зафіксували в Євпаторії та Сімферополі.

Про це в середу, 18 жовтня, заявив партизанський рух АТЕШ. Партизани пов'язують початок передислокації техніки з ситуацією в Запорізькій області та під Авдіївкою. Кажуть, що таким чином Росія може спробувати відновити свої втрати.

"Наші агенти зафіксували переміщення БМП-3 й БТР-82АМ в Сімферополі", - зазначає АТЕШ.

Ці дані вже отримали оператори СОУ, щоб зайнятися "утилізацією" російської зброї, кажуть партизани.

Також АТЕШ повідомив, що РФ почала передислокацію радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" - їх рух помічено в Євпаторії.

Партизани кажуть, що відповідні кадри свідчать про те, що РФ знову розраховує воювати на фронті з Україною "мотлохом".

"Вони відправляють своїх солдатів на техніці, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент", - акцентує АТЕШ.

В Авдіївці чекають нових штурмів з боку РФ

Сьогодні голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, цими днями РФ може почати нові штурми. За його словами, окупанти три ночі поспіль займаються перегрупуванням техніки, так що незабаром відносне "затишшя" в боях може зірватися.

Також він заявив, що останні штурми Авдіївки, яким окупанти "дали старт" 10 жовтня, чи не наймасштабніший наступ військ РФ за всю повномасштабну війну з Україною.

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