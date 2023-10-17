Партизани вважають, що окупанти готуються до оборони Криму.

Армія Росії стягнула "значні" сили в Джанкой, щоб стримати можливий наступ ЗСУ на тимчасово окупований Крим.

Про передислокацію техніки заявили агенти партизанського руху "АТЕШ". За їхніми даними, окупанти, ймовірно, ховають новоприбулу техніку на місцевому аеродромі.

"Військовий вантажний транспорт регулярно прямує до аеродрому, що свідчить про їх розміщення на цьому об'єкті", - заявив "АТЕШ".

Також там припустили, що окупанти організували передислокацію сил через невпевненість у тому, що зможуть стримати наступ України в районі Херсонської та Запорізької областей. Тому росіяни готуються до оборони Криму, кажуть партизани.

Генерал армії України розкрив, як ЗСУ звільнятимуть Крим

11 жовтня генерал армії України Микола Маломуж розкрив сценарій, згідно з яким, як він вважає, планується звільнення тимчасово підконтрольного РФ Криму.

За його словами, на даний момент Україна проводить невеликі операції з висадки спецназу на півострові, щоб знищити сили та бази РФ. Очікується, що після дій розвідки, Сили спеціальних операцій заведуть до Криму тисячі військовослужбовців й звільнять територію. За словами Маломужа, таким чином Україна зможе зайняти Крим відносно "швидко".

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