У жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війн, але це ще не кінець "історії".

У жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війн, починаючи з 2014 року, але це ще не кінець "історії", яку армія РФ почала 10 жовтня.

Наразі на фронті панує відносне "затишшя", але загарбник перегруповується й може піти в нові штурми найближчими днями. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Четверту добу на території громади трохи тихіше, менше обстрілів і ракетних ударів, менше штурмових дій, але на позиціях тривають обстріли і стрілецькі бої проходять цілодобово. Тобто на позиціях дуже гаряче залишається", - розповів очільник Авдіївської МВА.

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За його словами, це так зване затишшя свідчить про те, що ворог на даний момент "втомився".

Барабаш наголошує, що росіяни три ночі поспіль переміщують свою техніку. Найближчими днями Авдіївку може спіткати загострення боїв.

"Це ще не кінець, ворог перегруповується, три ночі поспіль відтягує техніку в глибші тили, щоб відремонтувати. Найближчими днями ми чекаємо, що буде загострення на нашому напрямку", - наголосив він.

На Авдіївському напрямку тимчасово впав градус напруги

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що останні кілька діб спостерігається "пониження градуса напруги" на Авдіївському напрямку. За його словами, про це свідчить зменшення штурмових дій. Він вважає, що, скоріш за все, дається взнаки той міст, який наші "склали" ударом між Ясинуватою і Горлівкою. Через це у ворога є певна проблема за БК та логістикою. Росіяни, ймовірно, намагаються економити боєкомплекти, тому менше обстрілюють місто.

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