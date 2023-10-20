Експерти уточнили, що ці літаки можуть використовувати для різних завдань. Важливо, яку саме модифікацію перебазували.

Російські загарбники раптово розмістили на аеродромі "Бельбек" (Крим) мінімум чотири літаки МіГ-31. Як зафіксував супутник, вони стоять на відкритих стоянках, прикриті бар’єрами, щоб зменшити можливий розліт уламків у разі "прильоту".

Як повідомляє Defense Express, раптова поява МіГ-31 в Бельбеку цілком корелює з наміром РФ почати патрулювання над Чорним морем літаків-носіїв аеробалістичних ракет "Кинжал". Але з іншої сторони, ці супутникові знімки не дають чіткого розуміння, яку ж саме модифікацію розмістили окупанти в Криму.

"Оскільки тут може бути мова і про МіГ-31К, власне носія ракет "Кинжал". І таким чином "Бельбек" може бути новим майданчиком, або для виконання демонстративних польотів, що можуть супроводжуватись оголошенням тривог по всій території України", - пише видання.

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Втім, у Крим могли перебазувати модифікацію МіГ-31БМ - перехоплювач, що може використовувати ракети "повітря-повітря" типу Р-37М з дальністю пуску орієнтовно 200 кілометрів. В цих літаків може бути дещо інше завдання – перешкоджати ракетним ударам Сил оборони України по військовим об’єктам в тимчасово окупованому Криму, із використанням дозвукових крилатих ракет типів "Нептун", Storm Shadow та SCALP-EG.

МіГ-31 в Криму

Днями російський диктатор Володимир Путін заявив, що винищувачі МіГ-31, які є носієм ракет "Кинджал", патрулюватимуть Чорне море. Ці літаки вже знаходяться в окупованому Криму.

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ці слова Путіна – більше тиск на населення південних регіонів та намагання налякати людей. Вона зауважила, що в разі зльоту МіГ-31К тривогу оголошують по всій країні, тому "з якого рубежу вони будуть заходити на удар, не так принципово".

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