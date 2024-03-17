Ймовірно, окупанти здійснюють ці дзвінки в межах кампанії "Майдан-3".

Росія намагається використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), росіяни, ймовірно, діють в рамках інформаційної кампанії "Майдан-3". Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що Росія готова повернути військовополонених, але українське керівництво нібито перешкоджає цьому.

Росіяни закликають родичів до протестів з цього приводу. Лубінень заявив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. Ці російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3". Росіяни мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і забити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

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В ISW зауважуть, що РФ і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів.

Українці в полоні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський під час своєї підсумкової річної прес-конференції розповів про допомогу інших країн у звільненні полонених українців та прокоментував питання про обмін полоненими, зауваживши, що "процес ускладнено".

Днями у виданні Politico вийшов матеріал, в якому розкривається, як Росія наразі використовує військовополонених, щоб дискредитувати Київ.

Нещодавно у Запоріжжі та на Волині родичі оборонців Маріуполя, які вже 20 місяців перебувають у полоні, провели акції на підтримку військовополонених.

Група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких Росія незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

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