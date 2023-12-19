Зокрема, президент розповів про допомогу інших країн у звільненні українців.

Президент України Володимир Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими. Він зауважив, що "процес ускладнено".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо роботи над звільненням українських військовополонених та полонених цивільних, яких незаконно утримує Росія. Зокрема, серед бранців – журналіст "Крим. Реалії" Владислав Єсипенко та кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Зеленський зазначив, що не може сказати, що саме ускладнило процес обміну полоненими, тому що "буде не дуже етично".

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"Процес ускладнено. Може, дійсно, мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю, Буданову. Щоб вони все ж таки комунікували і більш було зрозуміло близьким, рідним. Я розумію їхній біль. Цей трек працює. Він дійсно уповільнився через причини, вони… Причини з боку Російської Федерації. Але є відповідні дуже конкретні причини", – сказав він.

Глава держави додав, що цей трек відкриється.

"Зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців – щоб їх повернути. Дай Бог, вдасться", – повідомив Зеленський.

Щодо цивільних, зокрема дітей, він зауважив, що "маленька кількість, але, тим не менш, потрохи повертаються".

"Тут допомагає нам Катар", – додав президент і подякував, зокрема Катару за допомогу з тим, аби "витягнути наших людей" з Палестини.

Говорячи про кримчан, Зеленський зазначив, що це "Складна історія".

"Тут нема за що подякувати міжнародним організаціям: вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав. Щодо всіх полонених, які були на території Криму", – сказав він.

Також президент зауважив, що окрема робота відбувається, зокрема зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, над тим, щоб повернути українців.

"Живий" трек є, коли наші військові міняють військових на військових. Як тільки у нас є, вибачте за таке слово, накопичення відповідного ворожого ресурсу, ми його міняємо на наших українських захисників", – додав Зеленський.

Він зазначив, що станом на сьогодні "це поки що всі треки".

"Але в будь-якому випадку ми працюємо над їх збільшенням з міжнародними партнерами, про яких я сказав. І дуже сподіваюся, що найближчим часом наш трек спрацює", – сказав глава держави.

Цивільні українці в полоні: долі журналістів

Як відомо, серед цивільних українців, які знаходяться в полоні в Росії, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали в перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра разом зі ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії.

На початку вересня цього року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Росія не надає інформацію про Хилюка ні йому, ні міжнародним організаціям.

Група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких Росія незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

У лютому 2022 року "суд" в тимчасово окупованому Росією Криму засудив українського журналіста Владислава Єсипенка до шести років колонії та штрафу у 110 тис. російських рублів. Єсипенка обвинувачено у "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

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