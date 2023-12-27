Полонені під контролем загарбників дзвонять родичам та просять "посмикати" українську владу.

Російська Федерація, яка розпочала війну проти України у лютому 2022 року, наразі використовує військовополонених, щоб дискредитувати Київ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на представника координаційного штабу поводження з військовополоненими Петра Яценка. Для прикладу наводиться історія матері двох дітей, 35-річної жительки Чернігова Валентини Ткаченко, яка розповіла про свого чоловіка – бійця Національної гвардії України Сергія. Чоловік потрапив у полон 24 лютого 2022 року – першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його підрозділ охороняв Чорнобильську АЕС, коли на неї напали росіяни. Він був серед майже 170 військовополонених, яких росіяни забрали з собою під час відступу з Київської області.

Через пів року дружини полонених отримали звістки від них лише одного разу у вигляді короткої записки: "Я живий, все гаразд". За даними ЗМІ, 29 листопада 2023 року Ткаченко раптово зателефонував чоловік, але розмова тривала лише три хвилини.

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"Мені не дозволили ставити йому запитання. Як тільки спробувала, він похитав головою і просто сказав: "Ні". Натомість він продовжував говорити: "Валю, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче нас приймати назад". Потім він попросив вибачення та завершив розмову, пообіцявши передзвонити мені, якщо в нього колись з'явиться така можливість", - розповіла українка.

За словами Яценка, сім'ї інших військовополонених отримали аналогічні дзвінки від рідних, яких утримують у полоні окупанти.

"Людина понад рік нічого не чула від родича, а тут вона дзвонить і каже, що жива. Росіяни готові її обміняти, але Україна нібито нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Таким чином ми зрозуміли, що це кампанія, щоб викликати недовіру до влади", - стверджує Яценко.

За його словами, понад 90% українських військових, які повернулися з полону, заявляють, що їх катували.

"Їх позбавляли достатнього харчування та сну. Людей змушують випалювати татуювання чи споживати лише російську пропаганду, не дозволяють спілкуватися із родичами", - каже Яценко.

Він вважає, що родина Ткаченка, як й інші, стали інструментами політичної гри. Спочатку процес обміну полоненими відбувався відносно регулярно, але раптово все припинилося.

"Думаю, росіяни хочуть дискредитувати наш уряд. Люди виснажені, а родичі військовополонених виходять із себе. Вони (РФ – УНІАН) хочуть зробити хаос", — констатує Ткаченко.

Видання також зазначає, що велика кількість військових була взята в полон після облоги Маріуполя. Серед них – 24-річний захисник "Азовсталі" Костянтин Іванов. Його подруга Анастасія Бугера – жителька Харківської області не спілкувалася з ним із березня 2022 року, бо перебувала в окупованому Росією Ізюмі.

"Якось мені вдалося зателефонувати його матері з вуличного туалету нашого сусіда. Вона сказала мені, що він намагався подзвонити мені, але йому це не вдалося. Я так сильно плакала, стоячи у цьому туалеті", - розповіла Бугера.

Туалет був єдиним місцем, звідки вона могла зателефонувати, бо росіяни намагалися заблокувати сигнали мобільного зв'язку. Як відомо, Ізюм звільнили торік.

"Але у нас не було можливості навіть привітатись один з одним. Їм обіцяли, що пробудуть у полоні лише три-чотири місяці. Але Росія брехала", - каже Бугера.

Як зазначає видання, Україні вдалося обміняти лише кілька десятків захисників "Азовсталі", включаючи командирів полку "Азов", але тисячі військовослужбовців, поліцейських та прикордонників залишаються у полоні. За даними асоціації сімей "Азовсталі", Росія не хоче їх обмінювати. При цьому родичі час від часу бачать рідних на відео, знятих, зокрема, у російських судах – виснажених, знеможених українців звинувачують у "воєнних злочинах" РФ, яка сама напала на Україну.

Українські військові у полоні РФ

Нагадаємо, нещодавно родичі оборонців Маріуполя, які вже 20 місяців у полоні, вийшли на акції підтримки. Акції пройшли у Запоріжжі та на Волині. Зокрема, у Луцьку на площу вийшли хлопці із зав'язаними очима та зв'язаними руками - це символізувало умови, в яких перебувають оборонці Маріуполя, у Запоріжжі учасники акції створили залізну ялинку, щоб показати, що це - друге Різдво, яке бранці зустрічають за ґратами у ворога.

У листопаді ISW повідомляв, що у російських в'язницях для українських військовополонених планують транслювати пропагандистські канали та проводити лекції про життя в Росії, щоб розширити бойову потужність і без загальної мобілізації.

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