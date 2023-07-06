Серед поранених - дитина.

Російські військові продовжують знущатися над цивільним населення Херсонщини, через це на правобережжі загинули двоє людей, багато поранених.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник завдав по деокупованому регіону понад 80 ударів, під час яких випустив по мирних людях 430 снарядів. Зокрема, з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та скидав вибухівку з БПЛА. Тільки саме по Херсону було випущено майже 40 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Двоє людей загинули, ще десять, серед яких дитина, дістали поранення", - наголошує посадовець.

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Що відбувається на Херсонщині - останні дані

У Силах оборони повідомили, що останнім часом окупанти значно посилили обстріл правобережжя. Зокрема, за 2 липня по Херсонщині противник випустив майже шість сотень снарядів, зранку 4 липня збройні сили РФ завдали по Херсону артудару, через який загинуло літнє подружжя. Під ворожім вогнем - обласний центр, населенні пункти Антонівка, Золота Балка, Садове.

Днями повідомлялося, що українські захисники "відпрацювали" по російських загарбниках на Херсонщині: ворог втратив крупнокаліберні гармати "Гіацинт", човни, черговий пункт боєпостачання та півсотні військових.

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