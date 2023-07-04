Ворог втратив крупнокаліберні гармати "Гіацинт", човни та черговий пункт боєпостачання.

На Херсонщині українські захисники "відпрацювали" по російських загарбниках, які знущаються з мирного населення.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", українська авіація атакувала два сектори зосередження живої сили противника у Херсонському та Каховському районах.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами, які виконували певні завдання, завдали ворогу певних втрат. Зокрема, ліквідовано півсотні російських військових, знищено три крупнокаліберні гармати типу Д-20 та "Гіацинт", три човни та стількі же броньваних автомобілів. Крім того, стерто з обличчя землі польовий пункт боєпостачання.

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За даними "Півдня", наразі корабельне угруповання противника продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря та в південній - Азовського. Зокрема, там чергує дев’ять і один корабель, відповідно.

"При цьому в Чорному морі на бойовому чергуванні - надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами", - розповіли у командуванні.

Українські захисники наголошують, що основними загрозами залишаються у прифронтових територіях атаки тактичної авіації з використанням КАБів, артобстріли, а також ракетно-дронові удари - по всій зону відповідальності "Півдня".

Наприклад, 3 липня ворог застосовував ударні безпілотники типу "Ланцет", спрямовуючи їх глибше в тил від лінії фронту. Один з таких баражуючих снарядів був збитий ППО на Бериславщині.

"За добу ворог понад 60 разів обстріляв правобережжя і протилежний Кінбурну бік Дніпро-Бузького лиману. Використав понад 310 снарядів. Серед населених пунктів найбільше потерпали Херсон, Антонівка, Дніпровське, Станіслав...", - зазначили в "Півдні".

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники посилили обстріли правобережжя. Кожної доби російські військові випускають по Херсонщині сотні снарядів. Сьогодні, 4 липня, вранці вони завдали удару по Херсону, де через це загинули чоловік та жінка.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством відкрито кримінальне провадження.

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