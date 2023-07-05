На війну проти України Хизрієв нібито потрапив з колонії у складі ПВК "Вагнер".

В Україні від смертельного поранення помер екс-представник Кадирова у Північно-Західному федеральному окрузы РФ Іслам Хизрієв, пише видання "Кавказ.Реалии" і підтверджує Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Повідомляється, що Хизрієв помер 3 липня у військово-медичній академії в Санкт-Петербурзі.

Ще 13 червня його затримали на окупованій Росією частині Луганської області за перегін чужої техніки. На відео Хизрієв називає свою посаду, підтверджуючи безпосередню участь у війні проти України, - командир взводу охорони в чеченському підрозділі "Ахмат", яким командує колишній заступник міністра внутрішніх справ в Чечні Апті Алаудінов.

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Як пишуть росЗМІ, на війну проти України Хизрієв потрапив з колонії у складі ПВК "Вагнер" - у жовтні 2021 року його затримали в Петербурзі з трьома грамами наркотиків.

"ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело стверджує, що Хизрієв потрапив в Україну під обстріл, тоді важкі поранення отримала група "кадировців".

Втрати РФ в Україні - "кадировці" на фронті

Раніше повідомлялося, що російські військові почали масову перевірку бойовиків глави Чечні Рамзана Кадирова. За інформацією українського підпілля, окупанти навіть створили на тимчасово окупованих територіях та на кордоні з Україною спеціальну комісію. Вона повинна перевіряти і запобігати масовим випадкам мародерства з боку "кадировців".

Нещодавно було ліквідовано ватажка загону кадировського спецназу "Ахмат". Захисник України показав фото мінусованого ватажка загону "Ахмат" і зазначив, що той "успішно демобілізований".

14 червня в російських соцмережах з'явилася інформація про те, що "людина" Кадирова Адам Делімханов отримав важке поранення під час обстрілу на фронті десь у Запорізькій області. Окремо днями поповзли чутки, що госпіталізований у важкому стані сам Кадиров.

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