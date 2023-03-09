Раніше, готуючись до атаки, ворог вивів на бойове чергування три надводні ракетоносії, споряджені до 24 ракетами типу "Калібр".

В Чорному морі перебувають два російських надводних ракетоносії .

"Після завершення атаки в Чорному морі продовжує перебувати 8 кораблів, серед яких лишаються 2 надводних ракетоносії із недовикористаним запасом "Калібрів", - повідомляє оперативне командування "Південь".

Загроза ракетних ударів залишається, сигнали повітряних тривог не можна ігнорувати. Зазначається, що раніше, готуючись до нічної атаки, ворог вивів на бойове чергування три надводні ракетоносії, споряджені до 24 ракетами типу "Калібр".

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"Застосувавши змішану тактику, протягом ночі ворог атакував територію України дронами-камікадзе, і кількома хвилями ракет різного базування, задіявши авіацію, флот і наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси. Основними цілями противника залишалися об’єкти критичної інфраструктури", - повідомили у командуванні.

Підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр" в зоні відповідальності командування збито 19 ракет різного типу та безпілотник оперативно-тактичного рівню.

Ракетний терор РФ

Цієї ночі російські окупанти здійснили масовану атаку по території України великим спектром озброєння, щоб розосередити увагу української протиповітряної оборони.

Атака тривала близько 6 годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Сили оборони знищили 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131". Також 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

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