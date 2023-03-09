Росіяни атакували з трьох морів, завдали удар різними типами авіаційної техніки і кораблями Чорноморського флоту.

Російські окупанти цієї ночі здійснили атаку по території України великим спектром озброєння, щоб розосередити увагу української протиповітряної оборони. Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Противник сьогодні використав великий спектр озброєння та ракет фактично усіх, які у них є, якими вони часто завдають ударів окремо. А тут один масований ракетний удар протягом ночі. Це робиться для того, щоб розосередити увагу ППО. З усіх напрямків, з трьох морів, якщо брати Чорне, Азовське, Каспійське, завдали різними типами авіаційної техніки і кораблями Чорноморського флоту", – розповів він.

Ігнат додав, що, зокрема, вночі по Україні росіянами було запущено 6 ракет типу "Кинджал". За його словами, за період війни стільки "Кинджалів" за один удар противник не запускав.

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Речник Командування ПСУ зазначив, що росіяни не мають багато цих ракет - за останньою інформацією, вони мають їх близько 50, 6 з яких використали під час нічної атаки.

"До ракет, які не збиваються у нас, належать також протирадіолокаційні Х-31 та Х-59, яких було запущено 8, вони не досягли своїх цілей. Мета окупантів була вразити засоби протиповітряної оборони. Також Х-22 – це ракети найбільш руйнівної сили, бойова частина 950 кг. На жаль, на сьогодні ці ракети ми теж не можемо перехоплювати. Їх було запущено 6", – зазначив Ігнат.

Ракетний удар по Україні 9 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ворог здійснив черговий масований удар по Україні. Атака тривала близько 6 годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал".

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" Сили оборони знищили 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131". Також 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

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