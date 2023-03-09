Російські окупанти цієї ночі здійснили атаку по території України великим спектром озброєння, щоб розосередити увагу української протиповітряної оборони. Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Противник сьогодні використав великий спектр озброєння та ракет фактично усіх, які у них є, якими вони часто завдають ударів окремо. А тут один масований ракетний удар протягом ночі. Це робиться для того, щоб розосередити увагу ППО. З усіх напрямків, з трьох морів, якщо брати Чорне, Азовське, Каспійське, завдали різними типами авіаційної техніки і кораблями Чорноморського флоту", – розповів він.
Ігнат додав, що, зокрема, вночі по Україні росіянами було запущено 6 ракет типу "Кинджал". За його словами, за період війни стільки "Кинджалів" за один удар противник не запускав.
Речник Командування ПСУ зазначив, що росіяни не мають багато цих ракет - за останньою інформацією, вони мають їх близько 50, 6 з яких використали під час нічної атаки.
"До ракет, які не збиваються у нас, належать також протирадіолокаційні Х-31 та Х-59, яких було запущено 8, вони не досягли своїх цілей. Мета окупантів була вразити засоби протиповітряної оборони. Також Х-22 – це ракети найбільш руйнівної сили, бойова частина 950 кг. На жаль, на сьогодні ці ракети ми теж не можемо перехоплювати. Їх було запущено 6", – зазначив Ігнат.
Ракетний удар по Україні 9 березня - що відомо
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ворог здійснив черговий масований удар по Україні. Атака тривала близько 6 годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал".
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".
За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" Сили оборони знищили 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131". Також 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.