Таким чином загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу.

РФ тримає в Чорному морі кораблі, споряджені сумарно 24 ракетами "Калібр".

Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних та двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма "Калібрами", а також з 2 вдк", - розповіли у відомстві.

Таким чином загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу.

Раніше президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

У пакет також входять чотири додаткові ракетні установки та боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12.

Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців.

10 липня 2022 року стало відомо, що HIMARSи творять з російською армією абсолютно страшні речі.

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