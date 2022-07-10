Експерт переконаний, що боєздатність окупаційної армії істотно підірвали.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну армія РФ втратила можливість активно наступати.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив міжнародний оглядач Іван Яковина.

"Після взяття досить невеликого міста Лисичанськ, після такого незначного успіху, Росія наступати більше не може. У російських військ знижується темп, закінчуються ресурси, сили та можливості проводити серйозні наступальні операції", - заявив експерт.

Яковина впевнений, що боєздатність окупаційної армії суттєво підірвали.

"Це глухий кут, з якого немає хорошого виходу. Наступати російська армія вже не здатна (або скоро може втратити повністю цю можливість) і при цьому вона починає нести все більш серйозні втрати, тому що Himars творять абсолютно страшні речі, знищуючи склади, логістичні центри, штаби. Таким чином українські далекобійні ракети американського виробництва знищують м'язи, суглоби та нервову систему армії РФ", - зазначив експерт.

Яковина зазначив, що окупанти можуть втратити всі свої склади з боєприпасами.

"Якщо вони не приберуть склади на 100 км або більше від лінії фронту, то гарантоване порушення постачання, оскільки ці об'єкти будуть знищені, на фронті почнеться дефіцит всього. Навіть якщо приберуть, через те, що відстані стануть суттєвими, на фронті буде нестача і боєприпасів, і продовольства. Виходить, артилерія не стріляє, солдати голодують, а танки сидять без палива. Наступати в такій ситуації не вийде", - заявив експерт.

Війна в Україні та HIMARS:

8 липня 2022 року Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

У пакет також входять чотири додаткові ракетні установки та боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12.

Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців.

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