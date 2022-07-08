Тепер кількість високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які США надають Україні, досягла 12.

Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

На думку адміністрації, це дасть Києву технологічну перевагу у війні проти Росії, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони.

1000 патронів для нових 155-мм боєприпасів є частиною нового пакету допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

У пакет також входять чотири додаткові ракетні установки і боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12. Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців, додав високопоставлений військовий чиновник.

За словами чиновника, останній транш допомоги також включає три тактичні машини, боєприпаси для підриву, протибатарейні системи, а також запасні частини та інше обладнання.

Нові боєприпаси володіють тими ж можливостями, що і снаряди M982 Excalibur армії США, які забезпечують точне наведення за допомогою GPS на гаубиці M777, які Вашингтон надіслав і які Київ зараз використовує проти російських військ. Але джерело журналістів не підтвердило, що Excalibur є частиною пакету.

Ппроте 1000 снарядів — це лише мала частина від 36 000 стандартних снарядів для гаубиць, які США відправили Україні в останньому пакеті допомоги. Україна зазвичай випускає 5000-6000 стандартних боєприпасів для гаубиць в день, в той час як Росія випускає у два рази більше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб здобути перемогу над Росією.

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