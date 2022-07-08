Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
На думку адміністрації, це дасть Києву технологічну перевагу у війні проти Росії, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони.
1000 патронів для нових 155-мм боєприпасів є частиною нового пакету допомоги на суму 400 мільйонів доларів.
У пакет також входять чотири додаткові ракетні установки і боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12. Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців, додав високопоставлений військовий чиновник.
За словами чиновника, останній транш допомоги також включає три тактичні машини, боєприпаси для підриву, протибатарейні системи, а також запасні частини та інше обладнання.
Нові боєприпаси володіють тими ж можливостями, що і снаряди M982 Excalibur армії США, які забезпечують точне наведення за допомогою GPS на гаубиці M777, які Вашингтон надіслав і які Київ зараз використовує проти російських військ. Але джерело журналістів не підтвердило, що Excalibur є частиною пакету.
Ппроте 1000 снарядів — це лише мала частина від 36 000 стандартних снарядів для гаубиць, які США відправили Україні в останньому пакеті допомоги. Україна зазвичай випускає 5000-6000 стандартних боєприпасів для гаубиць в день, в той час як Росія випускає у два рази більше.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб здобути перемогу над Росією.