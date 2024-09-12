Внаслідок атаки двоє людей загинули, семеро поранені.

Російські окупанти атакували селище Борова Харківської області, є загиблі та постраждалі. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його інформацією, окупанти вдарили по смт Борова Ізюмського району о 12:40.

"Постраждала 64-річна жінка, її госпіталізовано. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються", - написав він і додав, що є також загорання будинків та магазинів.

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Пізніше голова ОВА заявив, що у Боровій загинув цивільний чоловік, а кількість постраждалих зросла до семи.

"Ворог застосував тактику подвійного удару", - підкреслив Синєгубов.

Згодом він заявив, що кількість загиблих збільшилася до двох людей: з-під завалів деблокували тіло жінки.

"Попередньо: ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків", - написав голова ОВА.

Смертельний обстріл села на Донеччині

Сьогодні, 12 вересня, унаслідок нових обстрілів російськими окупантами території Донецької області четверо людей загинули і восьмеро зазнали поранень.

Зокрема, село Віролюбівка потрапило під артилерійський вогонь. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

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