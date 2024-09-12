У Віролюбівці один зі снарядів влучив по території підприємства, знищено вантажівку з гуманітарною допомогою.

Росія продовжує перетворювати Донабс на знелюднену пустелю. Унаслідок нових обстрілів Донеччини четверо людей загинули і восьмеро зазнали поранень, розповів у своєму Telegram-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що у Красноярському Добропільської громади один зі снарядів влучив у приватний будинок - там загинула 81-річна жінка, поранення отримали четверо членів її родини віком від 21 до 58 років.

Голова ОВА додав, що у селищі також було пошкоджено шість будинків та лінію електропередач. "Також дві людини поранено у Костянтинівці - там пошкоджено сім будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль", - повідомив Філашкін.

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Згодом він заявив, що стався ще один удар по Костянтинівській громаді, унаслідок якого три людини загинули і дві поранені у Віролюбівці.

"Село потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вранці. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою і легковий автомобіль", - розповів очільник військової адміністрації.

Крім того, під ударом знову опинився приватний сектор Костянтинівки - там пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.

Російські обстріли Донбасу

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня російські окупанти вбили у Костянтинівці трьох людей і поранили п’ятьох.

Спершу росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік. Унаслідок удару також були пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця та лінія електропередач.

Згодом стався ще один обстріл міста, унаслідок чого одна людина загинула і п’ятеро зазнали поранень.

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