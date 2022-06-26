Внаслідок ворожих ударів по Києву госпіталізували двох людей. Під завалами будинку, куди поцілила ракета окупантів, залишаються люди.
Про це у своєму Telegram повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Він розповів, що на місці продовжують працювати рятувальники та медики. Ті люди, яких вже госпіталізували, перебувають у задовільному стані.
"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - повідомив Кличко.
Після цього він додав, що з-під завалів рятувальникам вдалося дістати дитину:
"З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму".
Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо
Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.
Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.