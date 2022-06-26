Частину мешканців будинку у Шевченківському районі евакуювали, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Внаслідок ворожих ударів по Києву госпіталізували двох людей. Під завалами будинку, куди поцілила ракета окупантів, залишаються люди.

Про це у своєму Telegram повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Він розповів, що на місці продовжують працювати рятувальники та медики. Ті люди, яких вже госпіталізували, перебувають у задовільному стані.

"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - повідомив Кличко.

Після цього він додав, що з-під завалів рятувальникам вдалося дістати дитину:

"З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму".

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.