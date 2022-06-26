Інформацію про вибухи вже підтвердив Віталій Кличко.

Ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Так, у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що мешканці деяких міст бачили ракети, які пролітали у бік Києва. Згодом повідомлялося про те, що у столиці пролунали вибухи. Після цього інформацію прокоментував мер Віталій Кличко.

Він підтвердив вибухи та зазначив, що вони пролунали у Шевченківському районі. Судячи з інформації від Кличка, під час "прильотів" могли постраждати люди, адже на місце інцидентів прямують лікарі.

"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - повідомив він.

Після цього Кличко також додав, що лікарі та рятувальники вже приїхали на місце інциденту. Він розповів, що спеціалісти евакуюють людей з двох будинків.

Раніше УНІАН вже повідомляв, Зеленський назвав вчорашні масовані удари ворога "ракетною показухою".

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