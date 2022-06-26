Судячи з інформації від Кличка, під час "прильотів" могли постраждати люди / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко. 

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Так, у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що мешканці деяких міст бачили ракети, які пролітали у бік Києва. Згодом повідомлялося про те, що у столиці пролунали вибухи. Після цього інформацію прокоментував мер Віталій Кличко.

Він підтвердив вибухи та зазначив, що вони пролунали у Шевченківському районі. Судячи з інформації від Кличка, під час "прильотів" могли постраждати люди, адже на місце інцидентів прямують лікарі.

"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - повідомив він.

Після цього Кличко також додав, що лікарі та рятувальники вже приїхали на місце інциденту. Він розповів, що спеціалісти евакуюють людей з двох будинків.

Раніше УНІАН вже повідомляв, Зеленський назвав вчорашні масовані удари ворога "ракетною показухою".

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