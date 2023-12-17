Усі цілі було збито у межах чотирьох областей.

У ніч на 17 листопада російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 20-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

Як повідомляє Командування Повітряних сил, "шахеди" запустили з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим). До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" – не досягла своєї цілі. Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", - зазначають в ПС.

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Обстріли українських міст

Останніми днями російські окупанти щоночі атакують Україну дронами-камікадзе. У ніч на 16 грудня загарбники випустили по Україні 31 ударний дрон. Внаслідок бойової роботи українських військ було знищено 30 "шахедів".

Крім того, росіяни не припиняють обстрілювати прифронтові населені пункти. Зокрема, на Херсонщині є влучання біля важливого обʼєкта інфраструктури. Внаслідок удару по Херсону постраждали двоє осіб: 55-річний чоловік отримав поранення кінцівок, інший 51-річний містянин отримав осколкову травму голову.

14 грудня в Україні кілька разів лунала масштабна повітряна тривога через активність російських літаків МіГ-31К. Росіяни випустили по Україні кілька ракет "Кинджал". Відомо, що одну з них збили на Київщині.

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