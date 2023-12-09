Місцеві мешканці пишуть в соцмережах, що горить нафтобаза "Артеміда".

В окупованій Макіївці (східне передмістя Донецька) сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомляють місцеві донецькі та макіївські пабліки у соцмережах.

"Повідомляють про приліт в Макіївці", – пише паблік "Это Макеевка".

В коментарях під відео з кадрами потужної пожежі користувачі пишуть, що горить нафтобаза "Артеміда". Також в мережі публікують фото "уламків в Макіївці" без уточнення, про що йдеться, але з очевидним натяком, що це рештки ракети, яка вдарила по нафтобазі.

Ситуація на окупованих територіях – останні новини

Як писав УНІАН, росіяни вирішили з 1 січня 2024 року заборонити рух автотранспорту з українськими номерами на окупованих територіях. При цьому для заміни автономерів власник машини має отримати паспорт країни-агресора.

Також ми розповідали, що на окупованій частині півдня України швидка допомога припинила їздити на нічні виклики, тому що російські окупанти вважають, що медики можуть перевозити щось небезпечне. Тож, якщо цивільним мешканцям, які вимушено залишаються в тимчасовій окупації, стало зле вночі, їм вже точно ніхто не допоможе.

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